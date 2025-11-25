Wendlingen im Kreis Esslingen: Neue Stolpersteine – Wer war die Frau, von der es nur ein Foto gibt?

Neue Stolpersteine – Wer war die Frau, von der es nur ein Foto gibt?

1 Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt seit 1992 Stolpersteine. Foto: kd/privat

Der Kölner Künstler Gunter Demnig hat in Wendlingen drei weitere Stolpersteine verlegt – darunter auch in Erinnerung an Anna Eppinger, die der NS-Ideologie zum Opfer fiel.











Neugierig und fast ein bisschen verschmitzt sieht die junge Frau aus – nur ein einziges Bild ist von Anna Eppinger erhalten. Im Original ist die Schwarz-Weiß-Aufnahme winzig, sie stammt aus einem Medaillon aus Familienbesitz. Mit 42 Jahren wurde die Wendlingerin in der NS-Tötungsanstalt Hadamar in Hessen ermordet. Heute erinnert eine Gedenkstätte dort an die vielen Opfer und das Verbrechen. An Anna Eppinger erinnert auf Initiative des Wendlinger Bürgervereins seit kurzem ein Stolperstein vor ihrem ehemaligen elterlichen Haus in der Kirchheimer Straße 27 in Wendlingen.