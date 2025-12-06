Wendlingen im Kreis Esslingen: Lebt hier ein Grinch? – Von Kindern geschmückte Weihnachtsbäume abgeräumt

1 Die Weihnachten hassende Kultfigur hat eine späte Einsicht. Wenn das in Wendlingen nicht passiert, will die Stadt die geschmückten Weihnachtsbäume abschaffen. Foto: /Europa Press

Kindergartenkinder haben die Weihnachtsbäume in der Wendlinger Innenstadt geschmückt. Aber irgendwer hat den Baumschmuck zum wiederholten Mal gestohlen.











Der Grinch hasst Weihnachten und will, dass auch niemand sonst das Fest der Liebe feiern kann. Im Weihnachtsklassiker von Dr. Seuss klaut der grüne Flauschkopf deswegen Weihnachtsbäume inklusive Geschenke. In Wendlingen, so vermeldet die Stadt, wurden „die liebevoll gestalteten Weihnachtsbäume“, die in der Innenstadt aufgestellt wurden, ebenfalls geplündert.

Die Bäume wurden mit Selbstgebasteltem der örtlichen Kindertagesstätten geschmückt. Eine Tradition in Wendlingen. Die diversen Kindergärten dürfen die Bäume in der Fußgängerzone um das Rathaus und den Treffpunkt Stadtmitte schmücken.

In Wendlingen wurden schon früher Weihnachtsbäume geplündert

Dass die Weihnachtsornamente aus Salzteig und Co. gestohlen wurden, ist nicht das erste Mal. Bereits in den Vorjahren habe es ähnliche Diebstähle gegeben. „Das macht uns und insbesondere die Kinder sehr traurig!“, teilt die Stadt im Gemeindeblatt mit.

Wendlingen will geschmückte Bäume im schlimmsten Fall abschaffen

Ob der oder die Unbekannten den Christbaumschmuck wie der Grinch gestohlen haben, weil sie Weihnachten hassen oder ob sie den Schmuck der Kinder einfach schön fanden, kann wohl nicht beantwortet werden. Aber laut Stadt könnten die Diebstähle zukünftig zu einer kleinen Grinch-Utopie führen: „Sollten noch weitere Diebstähle auftreten, sind wir in Zukunft gezwungen, auf die schöne geschmückten Bäume zu verzichten“, teilt die Stadt mit. In der Geschichte von Dr. Seuss hat der Grinch doch irgendwann die Einsicht, dass es an Weihnachten um mehr geht, als materielle Dinge anzuhäufen. Vielleicht haben die Wendlinger Weihnachtsbaumschmuckdiebe diese Erkenntnis ja auch noch.