1 Die Polizei nimmt den Mann an seiner Wohnanschrift fest. Foto: dpa/Friso Gentsch

Der Mann, der den Überfall am vergangenen Montag, 19. Juni, in Wendlingen (Kreis Esslingen) begangen haben soll, wurde festgenommen. Videoaufnahmen und Zeugenhinweise führten die Ermittler auf die Spur des 56-Jährigen.















Im Zusammenhang mit der schweren räuberischen Erpressung am vergangenen Montag in Wendlingen hat die Polizei bereits am Mittwoch einen Mann festgenommen, wie erst jetzt mitgeteilt wurde. Der 56-jährige Tatverdächtige sitzt demnach in Untersuchungshaft.

Am Montag, 19. Juni, hatte ein Mann kurz nach 20 Uhr einen Discounter in der Albstraße in Wendlingen betreten, eine Kassiererin mit einer Pistole bedroht und so gezwungen, ihm Bargeld auszuhändigen. Anschließend floh er mit seiner Beute. Allerdings gab es Videoaufnahmen und einen Zeugenhinweis, weshalb der 56-Jährige, der in einer Kommune im Kreis Esslingen wohnt, rasch identifiziert werden konnte. Die Polizei nahm ihn an seiner Wohnanschrift fest. Dabei entdeckte sie auch Geldscheine, die mutmaßlich aus dem Discounter-Überfall stammten, sowie Kleidung und eine Dekorationspistole, die er vermutlich bei der Tat verwendet hatte. Nach der Festnahme wurde der Mann am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem Untersuchungshaft.