Wendlingen am Neckar: Freibad nach Chlorgasaustritt den ganzen Sonntag gesperrt

1 Das Wendlinger Freibad musste am Sonntagmorgen gesperrt werden. Foto: kd

Die Wendlinger müssen am Sonntag auf ihr Freibad verzichten. Wegen eines technischen Defektes war Chlorgas ausgetreten. Nun ist das Bad gesperrt.











Link kopiert

Weil Chlorgas ausgetreten war, ist am frühen Sonntagmorgen das Freibad Wendlingen gesperrt worden. Dies teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe eine Mitarbeiterin gegen 5.30 Uhr bemerkt, dass der Alarm in einem Technikraum des Freibads ausgelöst hatte.

Die verständigte Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot aus und stellte, dass es mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem zeitweiligen Austritt des Chlorgases gekommen war. Zum Zeitpunkt des Austritts hatte das Bad noch geschlossen und es waren keine Besucher anwesend. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Aufgrund der andauernden Reparaturarbeiten durch eine Fachfirma wurde auf Entscheidung der Stadt Wendlingen der Betrieb des Freibads für Sonntag, den 17. August 2025, untersagt und das Bad für Besucher gesperrt.