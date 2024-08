Wendlingen: 41-Jähriger bedroht Frau und Mädchen

1 Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Vergehen gegen einen Mann aus Wendlingen. Foto: Silas Stein/dpa

Unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung und der Sachbeschädigung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt der Polizeiposten Wendlingen gegen einen 41 Jahre alten Mann. Der Beschuldigte soll am Donnerstagabend eine Frau und eine Jugendliche aus seiner Nachbarschaft rassistisch beleidigt und außerdem bedroht haben. Zudem soll er, kurz nach 20.30 Uhr, mit einem Schlagstock ein abgestelltes Fahrrad beschädigt haben.

Der 41-Jährige, der sich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten in seine Wohnung begeben hatte, wurde vorläufig festgenommen, ohne dass er Widerstand geleistet hätte. Ein Schlagstock wurde sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall der Polizei zufolge niemand. Der 41-Jährige sieht nun allerdings entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, warum sich der Mann so verhalten hat, dauern noch an.