1 Eine Autofahrerin hatte den Biker offenbar beim Abbiegen übersehen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/Stefan Puchner

In Wendlingen im Kreis Esslingen hat am Donnerstag offenbar eine Autofahrerin einen Motorradfahrer übersehen, als sie abbog. Es kam zum Zusammenstoß.











Bei einem Unfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein 60-Jähriger verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Autofahrerin den Mann auf seinem Motorrad übersehen, so kam es zum Zusammenstoß.

Dabei entstand den Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden von 13 000 Euro. Die Frau wollte gegen 17.30 Uhr von der Taläckerstraße nach links auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Dabei erfasste sie mit ihrem Auto den entgegenkommenden Biker.