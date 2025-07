Wem gehörte das Bronzeschwert von Itzstedt?

3 Übersicht über die Baustelle von zwei Grabhügeln aus der Bronzezeit. Foto: Christian Charisius/dpa

Archäologen haben in einem Grabhügel diesen bemerkenswerten Fund aus einer Zeit vor etwa 3.000 Jahren gemacht. Wer es genau gefunden hat und was es mit dem Artefakt auf sich hat.











Link kopiert

Nach dem Fund bei Ausgrabungen in Itzstedt (Kreis Segeberg) haben Archäologen neue Erkenntnisse zu den beiden Grabhügeln aus der Bronzezeit. „Das Besondere ist das Schwert, weil das ein wirklich sehr schöner Fund ist“, sagt Grabungsleiter Matthias Lindemann bei der Vorstellung der Funde.

Mitglied der lokalen Oberschicht

Während einer der Grabhügel stark beschädigt und durch Landwirtschaft abgetragen wurde, fanden die Archäologen im zweiten eine Zentralbestattung inklusive des 65 Zentimeter langen Schwertes.

„Es muss sich um ein Mitglied der lokalen Oberschicht gehandelt haben“, betont Lindemann. Zur Person könne er noch nicht viel sagen. „Früher hieß es immer: Waffen gleich Mann, Schmuck gleich Frau.“ Das sei aber nicht in Stein gemeißelt. Neben dem Schwert lagen in dem Grab ein Keramikgefäß und einige kleine Schmuckstücke.

Bemerkenswert ist für den Grabungsleiter, dass sich an dem Schwert organische Reste, wahrscheinlich von der Schwertscheide, erhalten haben. „Das ist etwas ganz Seltenes, was wir mit moderner Analysemethodik noch weit, weit verfolgen können. Und ich hoffe, dass da noch sehr viele spannende Ergebnisse dabei rauskommen.“

Viele Gräber im Norden

Lindemann geht davon aus, dass es in Schleswig-Holstein einst eine fünfstellige Zahl bronzezeitlicher Grabhügel gegeben hat. „Davon ist nur ein sehr kleiner Bruchteil noch erhaben und schön und landschaftsprägend erhalten. Viele sind abgetragen, überpflügt.“

Ausgegraben hat das Schwert Grabungsfacharbeiter Heiko Drebitz. Der Fund sei für ihn etwas Besonders. „Das liegt 3000 Jahre unter der Erde. Du bist der Erste, der das freilegt und der das wieder zu Gesicht bekommt“, erläutert Drebitz.

Schwert stark verrostet

Die Grabungen der Archäologen fanden statt, weil in Itzstedt ein neues Wohngebiet entstehen soll. Das Bronzeschwert wurde in einem Block geborgen und nach Schleswig zur Restaurierung in das Archäologische Landesmuseum Schloss Gottorf gebracht. Dort sollen Experten die Reste unter Laborbedingungen vorsichtig ausgraben.

„Es war schon sehr marode“, berichtet Drebitz. Hätte man es einfach hochgehoben, „wäre es in 30 Teile zerfallen“. Der Facharbeiter hatte bereits zuvor Erfahrungen an Grabhügeln gemacht.

Grabhügel prägen die Landschaft

Grabhügel aus der Bronzezeit vor mehr als 3000 Jahren prägen in Norddeutschland vielerorts das Landschaftsbild. Nach Angaben des Landesamts liegen die Grabhügel oft auf Anhöhen oder entlang früherer Wege.

Besonders vor 3200 bis 3500 Jahren sei es üblich gewesen, Verstorbene in aufwendig gestalteten Hügeln zu bestatten. Die Toten seien in ihrer Tracht und mit persönlichen Beigaben – häufig aus Bronze, manchmal sogar aus Gold – in ausgehöhlte Eichenstämme gelegt worden.

Männer erhielten demnach häufig Waffen wie Schwerter, Lanzen oder Beile, Frauen trugen Schmuck wie Halsringe, Armreifen oder Gürtelplatten, aber auch Dolche. Nachfolgende Generationen legten oft auch im Umfeld Gräberfelder an.