In einem Carport bricht Feuer aus. Die Flammen erfassen und beschädigen auch zwei Einfamilienhäuser. Eine Frau wird schwer verletzt, unter den sieben Leichtverletzten sind auch Feuerwehrleute.















Bei einem Feuer, das am Mittwochmittag in Welzheim ausgebrochen ist, sind mehrere Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Gegen 12 Uhr war an einem Carport in der Helmut-Glock-Straße das Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen laut Polizei nicht nur auf einen dort abgestellten Alfa Romeo über, sondern auch auf zwei angrenzende Einfamilienhäuser. Eine der Bewohnerinnen wurde schwer, fünf weitere Bewohner leicht verletzt.

Die Feuerwehr, welche mit 50 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen anrückte, konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Hierbei wurden zwei Feuerwehrleute ebenfalls leicht verletzt. Die Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Durch den Brand entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.