Welzheim im Rems-Murr-Kreis: Hitlergruß bei Sommerfest? Polizei ermittelt

Nach einer Party meldet ein Zeuge der Polizei verbotene Gesten und Parolen. Einer der Veranstalter zeigt sich bestürzt – und die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Nach einem mutmaßlichen Vorfall auf einer Feier in Welzheim-Gausmannsweiler (Rems-Murr-Kreis) ermittelt jetzt die Polizei. In der Nacht auf Sonntag, 3. August, sollen mehrere Personen laut einer Mitteilung der Polizei „strafbare rechte Gesten gezeigt“ und eine „strafbare Parole gerufen“ haben.

Eine Nachfrage beim Polizeipräsidium Aalen ergibt Folgendes: Zum Abschluss eines Events namens „Party des Jahres“ wurde in jener Nacht die deutsche Nationalhymne gespielt. Während beziehungsweise kurz nach der Hymne soll mindestens eine Person den Hitlergruß gezeigt haben. Offenbar zeigte ein Zeuge dies nachträglich bei der Polizei an.

Auch „Heil Hitler“-Rufe sollen ertönt sein. „Zudem sollen andere Besucher weitere verbotene Gesten, etwa die White-Power-Geste, gezeigt haben“, so ein Polizeisprecher. Bei diesem Zeichen werden Daumen und Zeigefinger der rechten Hand zu einem Kreis geschlossen, die übrigen Finger abgespreizt – was aussieht wie ein „Okay“-Zeichen, soll die Buchstaben „WP“ darstellen. Diese stehen für die rassistische und antisemitische White-Power-Bewegung aus den USA.

Das sagt ein Veranstalter zu den Vorwürfen

Einer der Veranstalter zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung bestürzt. Er bezweifle allerdings den Wahrheitsgehalt der Zeugenaussage: „Unsere Helfer, die Polizei und Security-Mitarbeiter waren die ganze Zeit vor Ort, von ihnen hat niemand etwas Derartiges gesehen“, sagt der Mann aus dem Organisatorenteam, der namentlich nicht genannt werden möchte.

„Wir wollen hier keine Nazis – würden wir mitbekommen, dass hier jemand einen Hitlergruß zeigt oder Ähnliches, würden wir ihn sofort des Platzes verweisen.“ Auch die Veranstalter hätten der Polizei schon Videos vom Singen der Hymne zur Verfügung gestellt, auf denen kein Hitlergruß zu sehen sei.

Um die Angelegenheit klären zu können, hofft die Polizei auf weitere Zeugenaussagen. Wer etwas beobachtet oder gehört beziehungsweise Videos und Bilder der fraglichen Momente aufgenommen hat, wird gebeten, dies unter der Telefonnummer 07361/58 00 zu melden.