Weltweit nur 14 Exemplare: Echte Rarität in Esslingen zu sehen
1
Teile des „Canon missae“, dem Hochgebet der Eucharistiefeier, zieren eines der ältesten Esslinger Zeugnisse der Buchdruckkunst. Foto: Michael Saile

In Esslingen gibt es ein seltenes Ausstellungsstück zu sehen. Die Rarität existiert weltweit nur 14 Mal - jedes Exemplar ist anders.

Das Jahr 1473 ist in die Esslinger Stadtgeschichte eingegangen als ein Jahr der Absicherung. Damals schlossen die Freie Reichsstadt und Graf Eberhard VI von Württemberg einen Vertrag, der den Schutz Esslingens gegen Zahlung einer Geldsumme zusicherte. In das 15. Jahrhundert fiel außerdem die Entwicklung der bahnbrechenden Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern.

