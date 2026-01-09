1 Die Anfeindungen rauben der Pferde-Dompteurin Angelina Richter den Schlaf, während Tierinfluencer Malte Zierden die Entscheidung des Weltweihnachtscircus feiert. Foto: Stardust /Insagram@maltezierden

Der Weltweihnachtscircus verzichtet künftig auf Tiere. Dompteurin Angelina Richter liegt nachts wach, Influencer Malte Zierden zittert vor Freude. Was passiert mit den Pferden?











Link kopiert

Der Weltweihnachtscircus Stuttgart hat eine Entscheidung getroffen, die weit über die Manege hinaus wirkt: Künftig sollen auf dem Cannstatter Wasen nur noch tierfreie Shows gezeigt werden. Während Tierrechtsaktivisten den Schritt als Erfolg feiern, sind viele Zirkusfans besorgt: Was wird aus den Tieren – und werden die Dompteurinnen und Dompteure nun arbeitslos?