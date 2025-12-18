Weltweihnachtscircus Stuttgart: Magier massiv bedroht – Zirkus nimmt Tricks mit Tauben aus der Show
1
Weil er massiv bedroht wurde, beendet Sergey Stopakov sein Gastspiel auf dem Cannstatter Wasen vorzeitig. Foto: Lichtgut/Kovalenko

Laut Veterinäramt liegt kein Verstoß gegen den Tierschutz vor. Dennoch streicht der Weltweihnachtscircus Stuttgart die Taubennummer – um den Magier zu schützen.

Nachts kann er nicht mehr schlafen, der Sturm der Entrüstung geht ihm sehr nahe: Der ukrainische Illusionist Sergey Stopakov ist in den sozialen Medien und in Mails so massiv bedroht worden, dass er sich auf dem Cannstatter Wasen nicht mehr sicher fühlt. Für seine Sicherheit und für die Sicherheit der gesamten Zirkusfamilie haben deshalb die Produzenten des Weltweihnachtscircus am Donnerstag beschlossen, die Nummer mit den Tauben aus dem Programm zu nehmen. Ab sofort wird sie nicht mehr aufgeführt.

