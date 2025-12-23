Weltweihnachtscircus Stuttgart: Magier kündigt Klage gegen Influencer nach Vorwürfen gegen Tauben-Show an

Magier kündigt Klage gegen Influencer nach Vorwürfen gegen Tauben-Show an

1 Der ukrainische Magier Sergey Stupakov (links) zieht vor Gericht gegen den Influencer Malte Zierden, der Falsches über ihn verbreitet habe. Foto: Instagram/Stupakov/Zierden

Sergey Stupaklov kämpft um seinen Ruf und seine Existenz. Nach Vorwürfen gegen seine Tauben-Show und Morddrohungen kündigt der Magier rechtliche Schritte gegen den Influencer an.











Der ukrainische Magier Sergey Stupakov, der im Weltweihnachtscircus in Stuttgart mit einer Tauben-Nummer aufgetreten ist, will rechtlich gegen den Influencer Malte Zierden vorgehen. Dies kündigt er im Gespräch mit unserer Redaktion an. Der Hamburger Aktivist Zierden mit 1,1 Millionen Followern bei Instagram hatte im Netz behauptet, der Zauberkünstler quäle seine Tiere in der Show. Das Instagram-Video löste eine Protestwelle aus. Nach Angaben des Veterinäramts der Stadt Stuttgart treffen diese Vorwürfe jedoch nicht zu.