Weltweihnachtscircus Stuttgart: Clown Vasallo als Publikumsliebling: Die Assistentin ist die heimliche Chefin
9
Clown Vasallo im Weltweihnachtscircus. Er ist im Januar zum Internationalen Circusfestival nach Monte Carlo eingeladen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Davis Vasallo verkörpert nicht nur Spaß und Spannung auf dem hüpfenden Seil. Im Januar reist er nach Monte Carlo. Was hat er mit Charlie Chaplin zu tun?

In seinem weiten schwarzen Anzug mit roter Krawatte und weißem Stehkragenhemd, die schwarzen Haare glatt gekämmt samt spitz zulaufender Tolle vorne, wirkt er aufgeräumt. Doch schnell wird klar, dass Davis Vasallo ein quirliger Mensch ist, der trotz seiner auch eigens betonten Körperfülle kokett spielt und vom Publikum gleich von Beginn an ins Herz geschlossen wird. Warum? Ist es die bewusste Tollpatschigkeit, dass er nicht mal am Boden auf einem Seil laufen kann? Oder sind es die Balanceakte, die ihn jedes Mal aufs Seil fallen und zunächst einmal scheitern lassen, die ihn so viele Lacher ernten lassen?

