Weltstars in Stuttgart: Rita Ora singt bei der Weltpremiere des Mercedes-Benz VLE

1 Die britische Sängerin Rita Ora bei der Weltpremiere des neuen Mercedes VLE in den Wagenhallen in Stuttgart. Foto: Veronika Kanzler

Der Stuttgarter Automobilhersteller zeigt sein neuestes, elektrisches Van-Modell und holt dazu die britische Sängerin in die Wagenhallen.











Bei Mercedes-Benz hat am Dienstagabend in den Wagenhallen in Stuttgart sein neurstes Fahrzeug vorgestellt. Dabei handelt es sich um den elektrischen VLE – einen Van, der nach Worten von Mercedes-CEO Ola Källenius gleich„ein neues Segement“ definieren soll. Nämlich als eine Kombination zwischen einem Van und einer Limousine.

Die britische Sängerin Rita Ora hat die Weltpremiere vor rund 350 geladenen Gästen mit ihrer Stimme begleitet. Zu ihrem Song „Take me away“ ist der VLE auf die Bühne gefahren. Dabei auf der Rückbank: Tennislegende Roger Federer, der als Markenbotschafter häufig auf Veranstaltungen von Mercedes-Benz ist sowie der Leiter der Van-Sparte, Thomas Klein, die qua ihres Amts darüber sprechen, welche Vorzüge der Fünf- bis Achtsitzer für Familien biete. Das ist jedenfalls eine von drei Kundengruppen, die der VLE ansprechen soll – neben Shuttle-Dienstleistern und Luxus-Liebhabern. Kurz danach stimmte die britische Popsängerin das Lied „Let you love me an“.

Thomas Klein, Leiter der Van-Sparte bei Mercedes-Benz und die Schweizer Tennislegende Roger Federer mit der Moderatorin Tuesday Le Roux. Foto: Veronika Kanzler

Ein kurzes Hupkonzert gab es nach der Präsentation auch noch – aber eher unfreiwillig von einem der ausgestellten Fahrzeuge, während sich die Gäste das neue Auto anschauten und wohl an einen falschen Knopf geraten sind. Im Publikum wurde außerdem der Ex-Mercedes-Chef Dieter Zetsche gesichtet.

Es ist bereits die zweite Premiere eines Autos innerhalb weniger Wochen in Stuttgart. Am 29. Januar präsentierte der Automobilhersteller, passend zur Geburtsstunde des Automobils, im Mercedes-Benz-Museum die neue S-Klasse. Auch damals holte sich Mercedes prominente Unterstützung mit Sam Smith.