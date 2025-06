Weltstars in Affalterbach: AMG holt Alicia Keys, Martin Garrix und Steve Aoki auf die Bühne

Weltstars in Affalterbach

6 US-Sängerin Alicia Keys performte auf der Bühne neben dem neuen Supersportwagen GT XX. Foto: StZN/Veronika Kanzler

Die Sportwagenschmiede Mercedes-AMG feiert am Mittwochabend die Weltpremiere ihres neuen Konzeptfahrzeugs GT XX – und verwandelt ein Parkhaus zur Open-Air-Disco.











AMG hat heute die Weltpremiere des neuen Supersportwagens GT XX (1360 PS) direkt am Hauptsitz in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) gefeiert. Dabei erlebten Mitarbeiter und geladenen Gäste in sommerlicher Hitze ein Spektakel – abseits des neuen Autos.

Um etwa 19 Uhr erhob sich das neue Modell auf einer extra aufgebauten Bühne des Parkhaus 2 aus dem Boden. Dazu gesellte sich, wie bereits vermutet, eine gut gelaunte Alicia Keys. Die US-amerikanische Soul- und R’n’B-Sängerin hatte sich gestern einen AMG Project One in Affalterbach abgeholt – und ihren Aufenthalt kurzum verlängert. Auf dem Parkdeck tanzten die geladenen Gäste zu Hits wie Empire State of mind.

DJ-Größen Garrix und Aoki lösen Alicia Keys ab

Und dann die Überraschung: Denn das sollte es noch nicht gewesen sein. Nahtlos übernahm der niederländische DJ Martin Garrix die Bühne. Er spielte deutlich länger als Keys – in der immer noch brütenden Hitze, etwas unnötigerweise begleitet von Feuerflammen, die aus dem Boden schossen. Garrix wiederum wurde nach mehr als einer halben Stunde von Elektro- und House-DJ-Größe Steve Aioki abgelöst.

Während die geladenen Gäste direkt auf dem Parkhaus tanzten, feierten mehr als tausend AMG-Mitarbeiter auf den extra für das Event abgesperrten Straßen zur Musik. Insgesamt waren circa 3500 Menschen vor Ort. Die 100-prozentige Mercedes-Tochter stellte für die Veranstaltung etliche Foodtrucks und Trinkwagen auf dem Gelände auf.

Um halb neun waren die Weltstars dann von der Bühne, auf den Straßen rund um das AMG-Gelände in Affalterbach wurde noch weitergefeiert.