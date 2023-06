Stuttgarter Restaurants in der neuen Ausgabe Kicho und Künstlerhaus steigen in den Gault Millau auf

Die Speisemeisterei ist auch in der neuen Ausgabe des Gault Millaus das Stuttgarter Spitzenlokal. In dem Restaurantführer sind nun 18 Adressen in der Landeshauptstadt unter die Haube gekommen, zwei mehr als vor einem Jahr.