Auszeichnung Deutscher Computerspielpreis für Weltraumabenteuer "Chorus"

Der hoch dotierte Deutsche Computerspielpreis für das beste deutsche Spiel geht in diesem Jahr an ein Weltraumabenteuer. Das Action-Spiel "Chorus" von Deep Silver Fishlabs aus Hamburg erhielt bei der Verleihung in München den Hauptpreis, der mit 100.