Weltpremiere der dritten Staffel: Die Bridgerton-Stars auf dem Roten Teppich

9 Nicola Coughlan, die als Penelope Featherington in Staffel drei die Hauptrolle übernimmt, bei der Weltpremiere. Foto: AFP/ANDREA RENAULT

Ab dem 16. Mai ist Teil eins der neuen Staffel der Erfolgsserie Bridgerton auf Netflix zu sehen. Die Darsteller zeigten sich jetzt zur Weltpremiere auf dem Roten Teppich. Die Fotos der Premiere gibt es in unserer Bildergalerie.











Fans haben sie bereits sehnsüchtig erwartet: Die dritte Staffel der Erfolgsserie Bridgerton. Ab kommendem Donnerstag, dem 16. Mai, ist es soweit. Die ersten vier Folgen der neuen Staffel sind dann auf Netflix verfügbar. Die zweite Hälfte der Staffel gibt es ab dem 13. Juni auf der Streaming-Plattform zu sehen.

Darum geht es in der neuen Staffel

Die Historien-Romanze, die nicht an erotischen Szenen spart, begleitet die Geschwister der adeligen Familie Bridgerton bei ihrer Suche nach der Liebe in der Londoner High Society. Jede Staffel widmet sich dabei einem anderen Familienmitglied und erzählt dessen Liebesgeschichte – die stets einige Hürden enthält. In Staffel drei steht Penelope Featherington, gespielt von Nicola Coughlan, im Fokus. Sie ist das Mauerblümchen der High Society und schon lange in ihren guten Freund Colin Bridgerton (Luke Newton) verliebt. Doch Penelope beschließt jetzt, ohne ihn glücklich zu werden und sich einen Ehemann zu suchen. Colin bietet an, ihr dabei zu helfen – und die Funken zwischen den beiden beginnen zu fliegen.

Zur Weltpremiere der dritten Staffel versammelten sich die Darsteller der Serie bereits am Montag auf dem Roten Teppich in New York City. Wir haben die schönsten Fotos in unserer Bildergalerie gesammelt.