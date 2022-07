Tennis Petkovic in Hamburg im Achtelfinale - Talente ausgeschieden

Andrea Petkovic hat als bislang einzige deutsche Tennisspielerin bei den European Open in Hamburg das Achtelfinale erreicht.Die 34 Jahre alte Vorjahresfinalistin Petkovic bezwang die Kaltenkirchenerin Tamara Korpatsch (27) in der ersten Runde in 80 Minuten souverän mit 6:3, 6:3.