1 Ulrike Pfab, Andrea Dudzik und Christiane Klüver (von links) haben die Einführung des neuen Stadtprodukts vorbereitet. Foto: Weltladen

Das Weltladen-Team und die Steuerungsgruppe laden zu einer Verkostung ein. Bis Ostern gibt es den neuen fair gehandelten Filderstadtkaffee zum Probierpreis.















Die Zahl spricht für sich: Mehr als 20 000 Tafeln fair gehandelter Filderstadtschokolade sind in den vergangenen fünf Jahren verkauft worden. An diesen Erfolg möchten das Weltladenteam und die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town Filderstadt nun mit einem zweiten fairen Stadtprodukt anknüpfen. Am Donnerstag, 16. März, stellen sie den neuen Filderstadtkaffee vor. Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen und ein Topprodukt im fairen Handel.

Arabica-Bohnen aus Burundi

In Deutschland entfiel 2021 rund ein Drittel der Umsätze mit fairen Produkten auf den Muntermacher. „Ich möchte meinen Tag mit einem guten Gewissen anfangen. Deshalb gehört für mich fair gehandelter Kaffee schon seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich zum Frühstück“, sagt die stellvertretende Weltladen-Vorsitzende Ulrike Pfab und ergänzt: „Mit unserem neuen Filderstadtkaffee sollen viele weitere Menschen in Filderstadt und darüber hinaus ein hochwertiges Produkt aus dem fairen Handel kennenlernen und werden hoffentlich auch dauerhaft darauf umsteigen.“

Die Entscheidung für den Filderstadtkaffee fiel bereits im vergangenen Jahr. In der rot-grünen Verpackung, die dem Design der Stadtschokolade nachempfunden ist, stecken aromareiche Arabica-Bohnen aus Burundi, einem Partnerland von Baden-Württemberg. Ein Blick auf das Bruttoinlandsprodukt zeigt, dass das Land wirtschaftlich zu den ärmsten der Welt gehört. In dem Agrarstaat sind etwa 85 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Die Flächen, die von je einer Familie bearbeit werden, sind besonders klein. Die Einkünfte reichen daher meist kaum zum Überleben.

Gerade bei solchen Rahmenbedingungen macht der faire Handel einen besonders großen Unterschied. „Mindestpreise und Prämien, Vorfinanzierungen und Beratungen sichern das Einkommen der rund 1000 Mitglieder der burundischen Genossenschaft Mboneramiryango, die die Bohnen für unseren milden Filderstadtkaffee produzieren. Fair gehandelte Produkte setzen auf Partnerschaft, nicht auf Ausbeutung“,so Pfab.

Bis Ostern gibt es den Kaffee zum Probierpreis

Wer den neuen Kaffee kennenlernen will, ist am Donnerstag, 16. März, von 15.30 bis 18.30 Uhr im Weltladen an der Rosenstraße 36 in Bernhausen willkommen. Jeweils um 15.45 Uhr und 17.45 Uhr gibt es einen kurzen Vortrag. Dazwischen lädt das Team ein, den neuen Kaffee zu probieren. Bis Ostern bietet der Weltladen den Kaffee zum Kennenlernpreis von fünf Euro für 250 Gramm gemahlenen Kaffee beziehungsweise zehn Euro für 500 Gramm ganze Bohnen an.