1 Im Weltladen aktiv: Waltraud Klein vom Vorstand des Trägervereins, Sibylle Enderle als hauptamtliche Kraft und Waltraud Dalferth vom Gründungsteam (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Angefangen hat alles in einem kleinen Nebenraum mit einem Second-Hand-Shop in der Hindenburgstraße. Vier Jahrzehnte später hat sich der Weltladen vergrößert und verändert. In der Küferstraße 12 gehört aber immer noch Idealismus mit zum Sortiment.















Esslingen - Eine Uhr in Form einer Teekanne tickt an der Wand im Büro hinter den Verkaufsräumen. Das passt nicht so wirklich. Denn abwarten und Tee trinken ist ihre Sache nicht. Die Mitarbeitenden des Weltladens in der Esslinger Küferstraße wollen sich einbringen, gestalten, aufrütteln, etwas verändern. Im Oktober 1981 wurde er eröffnet – damals noch in der Hindenburgstraße. In den vier Jahrzehnten seines Bestehens hat sich zwar vieles verändert, aber geblieben ist der Einsatz für einen fairen Handel und ein Stück mehr Gerechtigkeit auf dem Globus. Denn mit jedem verkauften Artikel geht in der Küferstraße 12 auch eine Portion Idealismus über die Ladentheke.