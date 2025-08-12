Weltkriegsbombe in Untertürkheim: Newsblog: Bombe ist entschärft – Anwohner können zurück

1 Polizei und Rettungskräfte im Einsatz in Stuttgart-Untertürkheim. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In Stuttgart-Untertürkheim ist am Dienstagabend eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Wir informieren über den aktuellen Stand in einem Newsblog.











Am Dienstag ist in Stuttgart-Untertürkheim eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Nachdem der Bereich um die Bombe herum evakuiert worden war, ist die Bombe um kurz vor 20 Uhr entschärft worden.

Verfolgen Sie den Verlauf des Einsatzes im Newsblog zum Nachlesen.

Immer wieder werden nicht nur in Stuttgart, sondern in ganz Deutschland im Rahmen von Bauarbeiten Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg aufgefunden. In vielen Fällen ziehen diese Funde mehrstündige Polizeiaktionen nach sich, einschließlich umfangreichen Evakuierungen.