1 Die USA sind das wichtigste Exportland für die deutsche Wirtschaft. (Archivbild) Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Kein anderes Land ist für Deutschlands Exporteure so wichtig wie die USA. Neue Zahlen zeigen, wie stark das Geschäft geschrumpft ist. Mit Trumps neuen Grönland-Drohungen sind die Aussichten trüb.











Wiesbaden - Wegen der Zollpolitik von Donald Trump sind die deutschen Exporte in die USA 2025 eingebrochen. Von Januar bis November gingen Waren im Wert von rund 135,8 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten, knapp ein Zehntel (9,4 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Importe aus den USA nach Deutschland stiegen dagegen um 2,2 Prozent auf 86,9 Milliarden Euro.

Der Exportrückgang und das Importplus ließen den Exportüberschuss Deutschlands im Handel mit den USA in den ersten elf Monaten 2025 auf 48,9 Milliarden Euro schrumpfen. "Dies ist der niedrigste Wert für diesen Zeitraum seit dem Pandemiejahr 2021", erklärten die Statistiker. Im Vorjahreszeitraum 2024 hatte der Überschuss noch auf einem Rekordhoch von 64,8 Milliarden Euro gelegen. Trotz dieses Rückgangs um fast ein Viertel blieben die USA in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 das Land, mit dem Deutschland den weltweit höchsten Handelsbilanzüberschuss erzielte.

Herbe Einbußen für Autobauer

Hohe Rückgänge im Geschäft mit den USA mussten die deutschen Autobauer verkraften. Der Wert der exportierten Kraftwagen und Kraftwagenteile brach von Januar bis November 2025 um 17,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein auf 26,9 Milliarden Euro. Auch der Export von Maschinen in die USA ging zurück - um 9 Prozent auf gut 24 Milliarden Euro. Die Ausfuhren von Pharmazeutika wuchsen dagegen leicht um 0,7 Prozent auf 26,2 Milliarden Euro.

Der deutschen Wirtschaft machen die US-Zölle schwer zu schaffen. Die USA sind das wichtigste Exportland für Deutschland. Der Rückgang im US-Geschäft sorgte dafür, dass die gesamten deutschen Exporte 2025 das dritte Jahr in Folge schrumpften.

Erst am Samstag hatte Trump unter Verweis auf den Konflikt um Grönland zusätzliche Zölle ab Februar gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten angekündigt – alle von ihnen Nato-Länder. Die Zölle von 10 Prozent ab 1. Februar und 25 Prozent ab 1. Juni sollen so lange gelten, bis eine Einigung über den "vollständigen und umfassenden Kauf Grönlands" erzielt sei, so Trump. Mit den Zolldrohungen droht eine Eskalation im Handelsstreit zwischen Brüssel und Washington.