1 Rote Nelken sind der Klassiker am Weltfrauentag. (Archivbild) Foto: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

Am 8. März steht alles im Namen der Frauen. Viele möchten gerne Blumen als Symbol der Wertschätzung verschenken. Doch welche Sorte passt zum Weltfrauentag?















Rote Rosen am Valentinstag sind ein Klassiker. Sie gelten als das Symbol der Liebe. Doch auch am Weltfrauentag gibt es Blumen, die traditionell verschenkt werden.

Schon im 19. Jahrhundert wurde eine bestimmte Blume zum Symbol einer Bewegung: Die rote Nelke. Schon im 19. Jahrhundert wurde sie Zeichen der sozialistischen Arbeiterbewegung, wie die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) schreibt. Am 19. März 1911, als der erste Frauentag gefeiert wurde, gewann die Nelke auch in der proletarischen Frauenbewegung an Bedeutung.

„Um den Frauentag imposant zu gestalten, haben die Unterschreibenden beschlossen, der Arbeiterschaft des Bezirks zum Zeichen der Solidarität mit der Forderung des Frauenwahlrechts das sichtbare Tragen der Blume der Gleichheit (rote Nelken) am 19. März zu empfehlen.“, war laut FES die Botschaft der SPD und den Gewerkschaften, die zum „Allgemeinen Frauentag“ aufriefen.

Die Nelke steht für den Sozialismus

Auch in der DDR war der Frauentag fest mit der roten Nelke verknüpft. Der Tag, der im Sozialismus groß gefeiert wurde, hatte eine hohe Bedeutung und es fanden sozialistische Veranstaltungen statt. Frauen, die besondere Leistungen erbracht hatten, bekamen an diesem Tag rote Nelken von ihren männlichen Vorgesetzten.

Die Tradition der roten Nelke zum 8. März hat sich seitdem gehalten. Heutzutage werden aber auch gerne Tulpen und Rosen verschenkt. Die Farbe rot soll hier für Kraft stehen. Einige Menschen sehen das Schenken von Blumen aber auch kritisch. Besonders auf Demonstrationen sieht man oft Plakate mit der Aufschrift „Rechte statt Blumen“. Laut den Demonstrantinnen sollen die Blumen nicht als Ersatz für Veränderungen genutzt werden.