Weltfrauentag im Kreis Esslingen: Von Kleiderbasar bis zu Frühstück

Am 8. März begehen Menschen auf der ganzen Welt den Weltfrauentag. Im Landkreis Esslingen finden diverse Veranstaltungen zu diesem Anlass statt. Neben einem Kleiderbasar und einem internationalen Frühstück werden beispielsweise Vorträge zu Themen wie Zwangsprostitution veranstaltet.











Weltweit wird am 8. März auf Frauenrechte aufmerksam gemacht. Auch im Kreis Esslingen finden an diesem Tag zahlreiche Veranstaltungen statt. Darunter ein Internationales Frühstück um 10 Uhr in Kirchheim, Jahnstraße 12. Bei einem Buffet soll Raum für Gespräche und Begegnungen von Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Herkunftsländern sein. Es gibt Live-Musik mit Saxophon und Violine. Für Kinder werden Spiele angeboten. Das Frauenfrühstück wird veranstaltet vom Kreisdiakonieverband Esslingen, der Beratungsstelle CHAI, dem Verein Frauen helfen Frauen, Amnesty International, dem AK Asyl und dem Verein Omas gegen rechts. Der Eintritt ist frei.

Kleiderbasar und Vortrag zu Zwangsprostitution

Unter dem Motto „Von Frauen für Frauen“ findet im Schloss Kirchheim, Schlossplatz 8, von 14 bis 17 Uhr ein Kleiderbasar statt. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt dem Frauenhaus Kirchheim zugute. Neben einer Auswahl an gespendeten Kleidungsstücken gibt es auch etwas zum Essen und zum Trinken. Initiatorin ist die CDU-Landtagsabgeordnete Natalie Pfau-Weller.

Von 19.30 Uhr an geht es in der Sammlung Domnick, Oberensinger Höhe 4, in Nürtingen um die Zwangsprostitution von Frauen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Rahab, der Beratungsstelle für Menschen in der Prostitution, und mit dem Nürtinger Frauenrat statt. Die Veranstaltung beginnt mit einer kurzen Lesung von Gerd Stiefel, pensionierter Kriminaldirektor am Polizeipräsidium Konstanz und Krimi-Autor. Um Spenden für Rahab wird gebeten. Anmeldung per E-Mail an stiftung@domnick.de oder unter der Telefonnummer 070 22 / 514 14.

Darüber hinaus gibt es weitere Veranstaltungen zum Thema Geschlechtergerechtigkeit auch an anderen Tagen, beispielsweise im Rahmen der Esslinger Frauenwochen und der Frauenkulturtage in Kirchheim.