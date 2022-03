1 Nicht nur beim Wäschewaschen lassen Männer gerne die Frauen vor. Foto: dpa/Armin Weigel

Bei der Aufgabenverteilung im Haushalt kommt es zwischen Frauen und Männern auf zum Streit.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Sind die Aufgaben im Haushalt gerecht verteilt? Was für eine Frage! In so gut wie jeder Beziehung entzündet sich zumindest immer mal wieder ein Streit darüber, weil sie im Haushalt schuftet und er sich gemütlich zurücklehnt. Putzen, Bügeln, Waschen sind Sache der Frau, während der Mann sich gerade mal bemüht, den Müll zu entsorgen und gelegentlich den Staubsauger in die Hand zu nehmen. Das klassische Bild, an dem sich trotz aller Beteuerungen um Gleichberechtigung auch im 21. Jahrhundert noch nicht viel verändert hat.