Globetrotter aus Leidenschaft: Sein letzter Trip führte Peter Lorenz nach Albanien.

Er hat die halbe Welt gesehen. Von den etwa 200 Ländern auf dem Globus hat er 100 bereist. Sein letzter Abstecher führte ihn für drei Wochen nach Albanien. Von seinen Erlebnissen berichtet Peter Lorenz aus Liebersbronn in einem Diavortrag.















Esslingen - Die Reiseführer stehen dicht an dicht in drei Reihen hintereinander in den Regalen. Ein Buch über Mecklenburg-Vorpommern steht zwischen einem Schmöker über Guatemala und einem Band über Kanada. Peter Lorenz hat im wörtlichen Sinne die halbe Welt bereist. Von den etwa 200 Ländern auf dem Globus kennt er 100 aus persönlicher Anschauung. Sein letzter Trip führte ihn im Juli und August für drei Wochen nach Albanien. Die Eindrücke der Reise gibt er in einem Fotovortrag am Freitag, 3. Dezember, weiter.