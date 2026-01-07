2 Schlechte Wettervorhersage: Franziska Preuß und Co. starten einen Tag früher. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Der Wind weht schon kräftig in der Oberhofer Biathlon-Arena. Und das Wetter soll noch unbeständiger werden. Deshalb ziehen die Organisatoren den Frauen-Sprint vor.











Oberhof - Wegen möglicher Wetter-Kapriolen wird das Wettkampfprogramm beim Biathlon-Weltcup in Oberhof verändert. Weil für Freitag unbeständiges Wetter vorhergesagt wird, finden am Donnerstag nun beide Sprintrennen statt.

Das ursprünglich für Freitag geplante Frauen-Rennen wurde um einen Tag nach vorn geschoben und wird nun um 14.15 Uhr (ARD und Eurosport) ausgetragen. Um diese Zeit sollten eigentlich die Männer laufen. Ihr Wettkampf wird jetzt um 11.30 Uhr gestartet. Damit haben die Skijägerinnen und Skijäger am Freitag einen Ruhetag.

In Oberhof gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Wetter. Zu dieser Jahreszeit sind die Bedingungen oft widrig, neben Plusgraden gibt es auch oft Nebel, Wind und zu wenig Schnee.

Diesmal liegen die Temperaturen deutlich im Minusbereich, sodass die Schneebedingungen sehr gut sind. Der Wind könnte aber wieder zum Problem werden.