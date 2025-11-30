Weltcup: Laura Nolte gewinnt auch zweiten Zweierbob-Weltcup souverän

2 Laura Nolte und Deborah Levi gewinnen auch den Zweierbob-Weltcup in Innsbruck/Igls. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa

Die Peking-Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi sind im Zweierbob das Maß der Dinge. Am Start top, in der Bahn tadellos. Auch Kim Kalicki fährt trotz Handverletzung solide.











Innsbruck - Die Peking-Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi fahren derzeit im Zweierbob in einer eigenen Liga. Nach ihrem Auftaktsieg auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo war das Duo auch auf der umgebauten Bahn in Innsbruck/Igls nicht zu stoppen. Mit jeweils Startbestzeiten und zweimal Bahnrekord (53,73 Sekunden) verwiesen sie mit 0,41 Sekunden Vorsprung die Amerikanerin Kaysha Love, die mit Sylvia Hoffman fuhr, auf Rang zwei.

"Die Fahrten waren sehr, sehr gut. Wir sind zufrieden", sagte Nolte, die zuvor im Monobob-Rennen der sprintstarken US-Weltmeisterin Love noch den Vortritt lassen musste.

Kalicki mit Handverletzung aufs Podium

Die Wiesbadenerin Kim Kalicki wurde trotz einer Handverletzung, die nach dem ersten Lauf geklammert werden musste, mit Anschieberin Leonie Fiebig Dritte. "Die Fahrten waren sehr solide, da kann man nicht meckern", sagte Kalicki. Zweierbob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz fiel mit Kira Lipperheide im zweiten Lauf von Rang drei auf Platz fünf zurück und bilanzierte das Rennen als "durchwachsen".