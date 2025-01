Weltcup in Oberhof: Grotian und Strelow bei Biathlon-Heimspiel auf Rang drei

2 Selina Grotian am Schießstand. Foto: Martin Schutt/dpa

Oberhof - Selina Grotian und Justus Strelow haben dem deutschen Biathlon-Team beim Heim-Weltcup in Oberhof den ersten Podestplatz des neuen Jahres beschert. In der Single-Mixed-Staffel schaffte es das Duo auf Platz drei. Grotian und Strelow leisteten sich in Thüringen insgesamt elf Nachlader, vermieden aber eine Strafrunde. Den Sieg sicherte sich überraschend Finnland vor Frankreich, Deutschland hatte 24,9 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

"Heute hat es sehr viel Spaß gemacht. Es hat endlich mal wieder richtig geklappt, das war einfach ein geiler Tag", sagte Strelow in ZDF. Der 28-Jährige brauchte nur eine Extrapatrone, während Grotian sogar gleich drei- von viermal alle drei zusätzlichen Schüsse ausnutzen musste. "Ich wollte einfach nur die Strafrunde vermeiden", sagte die Bayerin und bilanzierte: "Ich bin sehr zufrieden. Ein Podium hätte ich mir heute nur erträumen können."

Der Sachse Strelow hatte das deutsche Team nach zwei fehlerfreien Schießeinlagen vor rund 20.000 begeisterten Zuschauern zunächst früh in Führung gebracht. Grotian musste die Spitze dann aber recht schnell wieder abgeben und verlor nach insgesamt vier Nachladern etwas an Boden. Bei seinem zweiten Einsatz lief Strelow erneut auf Platz eins. Die erst 20 Jahre alte Grotian zeigten beim Schießen allerdings Nerven und konnte die Position nicht halten.

Spezialistin Voigt fehlt bei Heimrennen

Strelow hatte gemeinsam mit Top-Schützin Vanessa Voigt zum Saisonstart in Finnland bereits Rang drei im Single-Mixed belegt. Vor fast genau einem Jahr holte das Duo in Antholz gemeinsam sogar einen Weltcupsieg. Die Thüringerin Voigt konnte bei ihrem Heimspiel in Oberhof im schießlastigen Wettbewerb aufgrund der Folgen einer Erkältung nicht antreten. Ob sie beim Weltcup in der kommenden Woche in Ruhpolding wieder dabei ist, ist noch unklar.