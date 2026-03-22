1 Emma Aicher verpasst beim Super-G von Kvitfjell das Podest. Foto: Marco Trovati/AP/dpa

Emma Aichers Chancen auf den Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung sind weiter gesunken. Beim Super-G wird sie nur Vierte. Nun hat die Führende Shiffrin vor dem Finale alle Karten in der Hand.











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Kvitfjell - Deutschlands Top-Skirennfahrerin Emma Aicher hat im Kampf um den Gesamtweltcup eine weitere große Chance liegengelassen. Beim Super-G von Kvitfjell wurde die 22-Jährige als Mitfavoritin nur Vierte. Dadurch konnte sie in der Gesamtwertung nur 50 Punkte auf die führende Mikaela Shiffrin aufholen und nicht an der Amerikanerin vorbeiziehen. Bei den zwei noch ausstehenden Rennen im Weltcup - einem Slalom und einem Riesenslalom Anfang der Woche - ist Shiffrin nun klar favorisiert gegenüber ihrer deutschen Herausforderin.

Beim Sieg von Sofia Goggia aus Italien vor der Schweizerin Corinne Suter und Kira Weidle-Winkelmann fehlte Aicher nur eine Hundertstelsekunde auf ihre Teamkollegin und das Podest. Das kostete zehn Zähler für die Gesamtwertung. Am Samstag hatte Aicher als Fünfte in der Abfahrt schon viele Punkte liegengelassen und auch den Sieg in der Disziplinwertung verpasst.