Weltcup-Auftakt: Zwei Podestplätze: Deutsche Skispringerinnen furios

1 Skispringerin Katharina Schmid aus Oberstdorf legte einen überzeugenden Saisonstart hin. Foto: Geir Olsen/NTB/dpa

Nach ihrem Triumph im Mixed-Wettbewerb präsentieren sich Katharina Schmid und Selina Freitag auch im ersten Einzelspringen der Saison stark. Die Slowenin Nika Prevc ist eine Klasse für sich.











Link kopiert

Lillehammer - Die deutschen Skispringerinnen haben einen glänzenden Start in die neue Saison hingelegt. Katharina Schmid und Selina Freitag flogen als Zweite und Dritte beim ersten Einzel-Weltcup des Winters auf das Podest. Den Sieg auf der Großschanze in Lillehammer sicherte sich die favorisierte Nika Prevc aus Slowenien. Die Gesamtweltcupgewinnerin der Vorsaison sprang in beiden Durchgängen die Bestweite und triumphierte mit mehr als 22 Punkten Vorsprung.

"Ich freue mich riesig", sagte die Oberstdorferin Schmid. "Ich bin froh, dass ich wieder vorn mitmischen kann." Mit jedem Sprung bekomme sie mehr Lockerheit und Selbstvertrauen. "So kann es gerne weitergehen", meinte die 28-Jährige. "Ich glaube, wir sind bereit für die Saison."

Schmid und Freitag hatten schon am Tag zuvor überzeugt und gemeinsam mit Andreas Wellinger und Pius Paschke den Mixed-Team-Wettbewerb gewonnen. Am Sonntag steht für die Frauen in Lillehammer noch ein weiteres Einzelspringen an.