1 Im Qbus am Esslinger Bahnhof eröffnet ein neues Spa. Foto: Roberto Bulgrin

Wer dem Alltagsstress entfliehen möchte, findet im Esslinger Qbus bald eine neue Adresse. Myspa eröffnet eine Filiale mit buchbaren Spa-Bereichen zur alleinigen Nutzung.











Für Wellness und Entspannung gibt es in Esslingen bald eine neue Adresse. Am Freitag, 19.12, eröffnet im Qbus am Bahnhof eine Filiale des Franchise-Unternehmens Myspa. Dort können Gäste laut dem Unternehmen Wellness „zwischen Altstadtflair und Cityleben“ genießen.

Bei Myspa kann man sogenannte „Wellzones“ buchen, also seperate Spa-Bereiche zur alleinigen Nutzung. Gäste können sich bei der Buchung für die exklusive oder die premium Variante entscheiden. Die Kategorien unterscheiden sich im Preis und der Ausstattung voneinander. Eine Sauna, ein Whirlpool und eine Lounge sind in beiden Varianten zu finden. Über ein Bestellsystem kann in jeder Wellzone Essen, Trinken und andere Kleinigkeiten, wie Seife oder Shampoo bestellt werden. Außerdem lassen sich mit den „Add-ons“ für Geburtstage oder Paare ausgerichtete Pakete dazu buchen.

Wellness am Esslinger Bahnhof

Die Buchung läuft online, über die Website des Unternehmens ab (www.myspa.me). Dafür muss man sich einen Tag, eine Uhrzeit und eine Kategorie auswählen und die Personenanzahl angeben. Alle Besucherinnen und Besucher müssen dabei volljährig sein. Im Spa angekommen, können Gäste, laut dem Unternehmen, einfach einchecken und entspannen.

Die Preise unterscheiden sich je nach Kategorie, Uhrzeit und Wochentag. Beispielsweise ist eine „Premium Wellzone“ montagmorgens für 23 Euro die Stunde buchbar, die exklusive Variante kostet am Montagabend hingegen 33 Euro. An Wochenenden sind die Preise entsprechend höher. Geöffnet hat das Spa montags bis sonntags von 8.45 bis 24 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Unternehmens.