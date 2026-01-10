Nach Brand in Altenriet: Schon 39.000 Euro für Wirt des „Albblick“ gespendet

1 Nach dem Brand ist von der Vereinsgaststätte Albblick in Altenriet nur noch eine Ruine übrig. Foto: Markus Brändli

Am 28. Dezember hat ein Feuer die Vereinsgaststätte des Kleintierzuchtvereins Altenriet (Kreis Esslingen) komplett zerstört. Wie es künftig mit dem Lokal weitergeht, ist offen.











Der Albblick, die Gaststätte des Kleintierzuchtvereins Altenriet, ist bei einem Feuer am Nachmittag des 28. Dezember komplett zerstört worden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von rund 450 000 Euro. Die 30 anwesenden Gäste konnten das Lokal rechtzeitig und unversehrt verlassen, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.