Weiteres Opfer neuer Masche: Plochinger händigt Bankkarte an Betrüger aus

Plochinger händigt Bankkarte an Betrüger aus

1 Unbekannte haben in einem weiteren Fall Geld mit einer entwendeten Bankkarte gestohlen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sie behaupten, sie seien Bankmitarbeiter und bringen ihre Gesprächspartner dazu, ihnen ihre Bankkarte samt PIN-Code auszuhändigen. Nun ist eine weitere Person in Plochingen (Kreis Esslingen) dieser neuen Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Die Polizei warnt und gibt Tipps.











Ein Mann aus Plochingen ist im Laufe des Donnerstags von Betrügern um mehrere hundert Euro betrogen worden. Das berichtet die Polizei. Die Unbekannten behaupteten, sie seien Bankmitarbeiter und brachten den Mann dazu, ihnen seine Bankkarte und PIN zu übergeben. Ein ähnlicher Vorfall war nur einen Tag zuvor in Altbach gemeldet worden.

Im Plochinger Fall habe am Donnerstagnachmittag eine selbsternannte Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes einer Bank bei dem späteren Geschädigten angerufen und vorgegaukelt, es sei eine Bestellung von seinem Konto bei einem Versandhandel über mehrere tausend Euro getätigt worden. Zu angeblichen Überprüfungszwecken kündigte die Betrügerin die Abholung der Karte des Mannes durch einen angeblichen Kollegen an. Im Telefonat habe der Plochinger außerdem seinen PIN-Code preisgegeben. Wenig später sei ein Komplize der Anruferin bei dem Mann erschienen und habe sich die Bankkarte aushändigen lassen. Im weiteren Verlauf seien vom Konto des Geschädigten mehrere hundert Euro abgebucht worden, berichtet die Polizei weiter.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und gibt Tipps

Der Abholer wird als circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er habe dunkle Haare und zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart getragen. Bekleidet gewesen sei der Hochdeutsch sprechende Unbekannte mit einem dunklen Anorak sowie einer dunklen Hose. Die Polizei bittet Zeugen, die ab 14.30 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem mutmaßlichen Betrüger geben können, sich unter Telefon 07 11/ 39 90-3 30 zu melden.

Die Polizei appelliert, niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN oder sonstige Zugangsdaten preiszugeben, weder am Telefon noch an der Haustür. „Ihre Bank wird sich nie bei Ihnen melden und beispielsweise nach einer TAN oder PIN fragen oder Ihre EC-Karte persönlich bei Ihnen abholen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Wer Opfer eines solchen Betrugs werde, solle Anzeige bei der Polizei erstatten.