Weiterer Einzelhändler vor dem Aus: Abschied von „Romi & Juli“ – Warum ein Degerlocher Lieblingsladen schließt

1 Inhaberin Julia Hezel in ihrem kleinen Laden in Degerloch. Foto: Caroline Holowiecki

Der kleine Concept-Store in Degerloch gilt als Aushängeschild für regionale Produkte und liebevoll Kuratiertes. Nun steht fest: „Romi & Juli“ wird schließen. Die Inhaberin sagt, warum.











Link kopiert

Die Regale sind gefüllt, die Kleiderbügel an den Stangen gut bestückt, und auch Julia Hezel lächelt wie immer. Und doch ist etwas anders bei „Romi & Juli“ in Degerloch. Vor Kurzem ist bekannt geworden, dass das kleine Geschäft schließen wird. Nach nicht einmal drei Jahren. Im Juni 2023 hatte Julia Hezel ihren Family-Concept-Store mit Kinderspielzeug, Deko, Schmuck und allerhand Schönem an der Epplestraße eröffnet.