Weiterer Einzelhändler vor dem Aus: Abschied von „Romi & Juli“ – Warum ein Degerlocher Lieblingsladen schließt
1
Inhaberin Julia Hezel in ihrem kleinen Laden in Degerloch. Foto: Caroline Holowiecki

Der kleine Concept-Store in Degerloch gilt als Aushängeschild für regionale Produkte und liebevoll Kuratiertes. Nun steht fest: „Romi & Juli“ wird schließen. Die Inhaberin sagt, warum.

Die Regale sind gefüllt, die Kleiderbügel an den Stangen gut bestückt, und auch Julia Hezel lächelt wie immer. Und doch ist etwas anders bei „Romi & Juli“ in Degerloch. Vor Kurzem ist bekannt geworden, dass das kleine Geschäft schließen wird. Nach nicht einmal drei Jahren. Im Juni 2023 hatte Julia Hezel ihren Family-Concept-Store mit Kinderspielzeug, Deko, Schmuck und allerhand Schönem an der Epplestraße eröffnet.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.