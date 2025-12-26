Weißes Haus: Trump-Regierungssprecherin erwartet zweites Kind

1 Die Sprecherin der US-Regierung von Donald Trump, Karoline Leavitt, erwartet ihr zweites Kind. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Sie zählt zu den wichtigsten Sprachrohren der US-Regierung. Nun gibt Regierungssprecherin Leavitt bekannt, dass sie erneut schwanger ist.











Washington - Die Sprecherin der US-Regierung von Donald Trump, Karoline Leavitt, erwartet ihr zweites Kind. Die 28-Jährige postete auf ihrem Profil auf Instagram, dem 2,6 Millionen Leute folgen, ein Foto von sich mit einem Babybauch vor einem geschmückten Tannenbaum.

Darunter schrieb sie, dass im Mai 2026 die Geburt ihrer Tochter erwartet werde. Ihr Herz sei voller Dankbarkeit gegenüber Gott für den Segen der Mutterschaft, ergänzte die gläubige Christin.

Leavitt hat mit ihrem Ehemann bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam. Die Regierungssprecherin schrieb auch, sie sei US-Präsident Trump und Stabschefin Susie Wiles für ihre Unterstützung dankbar und dafür, dass sie im Weißen Haus ein familienfreundliches Umfeld förderten.