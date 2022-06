1 Das neue E-Boot sieht aus wie ein Katamaran. Noch steht es in der Werft in Friedrichshafen. Foto: BSB/oh

Erstmals sticht ein vollelektrisches Passagierschiff in See. Es ist das größte in Deutschland und soll auf dem Bodensee den Beginn eines neuen Zeitalters der Fahrgastschifffahrt einläuten.















Wenn sich am Dienstag das Tor der Werft im Hinteren Hafen in Friedrichshafen öffnet, wird nicht nur ein neues Schiff zu Wasser gelassen. 198 Jahre nach dem Stapellauf des ersten Bodenseedampfschiffs namens Wilhelm wird auch ein neues Zeitalter in der Bodenseeschifffahrt eingeläutet. Erstmals schicken die Bodenseeschiffsbetriebe (BSB) ein vollelektrisches Passagierschiff auf den See; mit Platz für 300 Fahrgäste wird es das größte seiner Art in ganz Deutschland sein.