14 Alle wollen nach oben. Foto: Roberto Bulgrin

Die Wengerter demonstrieren an sechs Stationen mit großem Angebot Teamwerk – und werden damit ihrem neuem Markenauftritt gerecht. Event mit Tausenden Besuchern.















Ein Blanc de Blanc ist der ideale Starter bei dieser Hitze. Ein fruchtig-frischer Gaumenkitzler. So kann es weitergehen beim Weinwandertag in Esslingen. Eines zeichnet sich schon am Anfang der 3,5 Kilometer langen Genusstour durch die Steillagen ab: Wer sich bei den sommerlichen Temperaturen etwas Gutes tun will, sollte, so gut es auch mundet, nicht nur Alkoholisches zu sich nehmen, sondern zwischendurch auch zur Wasserflasche greifen. Bereits vor 11 Uhr, dem offiziellen Start der zweimal wegen die Pandemie abgesagten Traditionsveranstaltung, pilgern Massen den Pflasterweg hinter der Frauenkirche nach oben.