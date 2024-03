Weinstube Fröhlich in Stuttgart: VfB-Chef Alexander Wehrle steigt in die Gastronomie ein

VfB-Chef Alexander Wehrle steigt in die Gastronomie ein

Weinstube Fröhlich in Stuttgart

1 VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle (links) und Moderator Jens Zimmermann unterstützen als neue Gesellschafter Mancika Kohler-Kesinovic, die Chefin der Weinstube Fröhlich. Foto: 24passion/Tom Weller

Als „Perle der Altstadt“ sieht VfB-Chef Alexander Wehrle die Weinstube Fröhlich: Künftig ist er dort mehr als nur Stammgast. Mit Jens Zimmermann, dem Vorsitzenden des Vereins Pro Stuttgart, wird er Besitzer einer Institution. Wie kam es dazu?











Läuft bei ihm! Der VfB Stuttgart steht so gut da wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr. Alexander Wehrle, seit 2022 Vorstandsvorsitzender der weiß-roten AG, ist aber auch abseits des Fußballs nicht untätig. Bei Großereignissen der Stadt wie beim CSD oder Weindorf sieht man ihn – und wenn er gut essen gehen will, steuert er gern das Leonhardsviertel an.