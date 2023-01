2 Die Polizei fahndet nach dem Vermissten aus Weinstadt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem 56 Jahre alten Mann aus Weinstadt, der seit Dienstag vermisst wird. Neben Weinstadt könnte sich der Mann auch in Stuttgart oder im Kreis Esslingen aufhalten.















Link kopiert

Der 56 Jahre alte Michael S. aus Weinstadt im Rems-Murr-Kreis wird seit Dienstag, 3. Januar, vermisst. Laut Polizei könnte sich der Vermisste im Rems-Murr-Kreis, in Stuttgart sowie in Leinfelden im Kreis Esslingen aufhalten. Die Beamten haben im Zuge der Fahndung ein Foto des 56-Jährigen veröffentlicht, das sich in unserer Bildergalerie befindet.

Wie die Polizei berichtet, erschien der Mann am Dienstag entgegen jeglicher Gewohnheit nicht bei seiner Arbeitsstelle in Stuttgart. Seitdem gibt es auch kein Lebenszeichen mehr von dem Vermissten. Der Polizei liegen außerdem Informationen vor, dass der Mann bei Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen wandern wollte. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet oder dass ein Unglück passiert ist. Der 56-Jährige ist 1,80 Meter groß, schlank und Brillenträger.

Die Kriminalpolizei Waiblingen nimmt unter der Telefonnummer 07361/5800 Hinweise entgegen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.