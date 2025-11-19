1 Der 42-Jährige verfolgte seinen Kontrahenten mit einer Machete in der Hand (Symbolfoto). Foto: Imago/Pond5 Images

Verstörende Szenen haben sich am späten Montagabend am Bahnhof in Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) abgespielt. Wie die Polizei mitteilt, soll dort gegen 23.45 Uhr ein 24-Jähriger von einem 42 Jahre alten Mann zunächst mit einem Cuttermesser bedroht und anschließend von diesem mit einer Machete verfolgt worden sein. Die beiden Männer haben sich laut der Polizei „zumindest flüchtig gekannt“.

Laut der Polizei war der 42-Jährige seinem jüngeren Widersacher plötzlich mit einem Cuttermesser in der Hand entgegengetreten. Als der mutmaßliche Angreifer ihm zu nahe gekommen sei, habe der 24-Jährige diesen weggestoßen und sich in Richtung Bahnhofsvorplatz entfernt.

Der 42-Jährige sei ihm gefolgt und habe sich auf dem Weg mit einer Machete bewaffnet. Wo und wie er die gefährliche Waffe an sich genommen hat, berichtet die Polizei nicht. Wohl aber, dass er dem jungen Mann bis zu einer nahegelegenen Tankstelle gefolgt sei und erst dort dessen Verfolgung aufgegeben habe und nach Hause gegangen sei.

Dort sei er wenig später von Beamten einer Polizeistreife angetroffen worden. Sowohl die Machete als auch das Cuttermesser seien sichergestellt worden. Der Polizeiposten Weinstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.