Weinstadt-Endersbach: 85-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

85-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

1 Bei dem Unfall ist ein 85-jähriger Smart-Fahrer schwer verletzt worden (Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein 85-jähriger Smart-Fahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Weinstadt schwer verletzt worden. Der Mann kam aus noch unbekannter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab.











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Bei einem Verkehrsunfall im Weinstädter Ortsteil Endersbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Samstagabend ein 85-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war der Senior mit seinem Smart gegen 21 Uhr auf der Stettener Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Aus noch unbekannter Ursache sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Opel geprallt.

Der Opel wurde laut einem Bericht des Polizeipräsidiums Aalen durch die Wucht der Kollision auf einen Skoda geschoben, der in einer Hofeinfahrt abgestellt war.

Der schwer verletze 85-jährige Unfallverursacher wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.