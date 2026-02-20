21-Jähriger vermisst: Wer hat den jungen Mann und seinen Hund gesehen?

3 Die Polizei sucht nach einem vermissten 21-Jährigen, der sich in der Umgebung von Weinstadt aufhalten könnte und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet (Symbolfoto). Foto: imago images/onw-images

Ein 21-Jähriger aus Weinstadt wird seit Montag vermisst. Er ist laut der Polizei vermutlich mit einem Jack Russell Terrier unterwegs und befindet sich womöglich in einer hilflosen Lage.











Link kopiert

Die Polizei sucht nach einem 21 Jahre alten Mann, der seit Montagmorgen im Weinstädter Ortsteil Endersbach (Rems-Murr-Kreis) vermisst wird. Laut der Polizei könnte sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden.

Seit Montag, 16. Februar, 8 Uhr, werde der Mann aus Endersbach vermisst. Vermutlich sei er mit einem weiß-braunen Jack Russell Terrier unterwegs. Für gewöhnlich halte sich der 21-Jährige in den Weinbergen sowie auf Landwegen und Wäldern rund um Weinstadt auf. Aus rechtlichen Gründen finden Sie das Fahndungsfoto des Vermissten und seines Hundes in unserer Bildergalerie.

Das Polizeipräsidium Aalen veröffentlicht ebenfalls auf seiner Webseite ein Foto des vermissten 21-Jährigen sowie des Hundes, den er vermutlich bei sich hat, unter diesem Link.

Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Der Gesuchte ist laut der Polizei etwa 1,75 Meter groß, sehr schlank, und erscheint deutlich jünger als 21 Jahre. Er hat kurzes braunes Haar. Der Vermisste trage vermutlich eine grüne Winterjacke mit Fellkapuze, eine braune Cargohose, schwarze Stiefel und eine dunkle Wintermütze.

Hinweise zu dem Vermissten und dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 73 61 / 58 00 entgegen.