Weinprobe in Esslingen: Beste Weine aus der Region im Test in Esslingen

In Esslingen konnten am Wochenende rund 200 herausragende Weine vornehmlich aus der Region getestet werden. Dabei waren auch sehr viele Jungwinzer. Das Urteil eines Weinkenners: Keine Massenware, denn diese Weine tragen die Handschrift der Winzer.











Volles Haus im Salemer Pfleghof am Samstag und am Sonntag beim großen Weintasting: An zwei Dutzend Ständen konnten rund 200 Weine probiert werden. Die Weine kamen vornehmlich aus der Region, so aus Esslingen und dem Remstal. Eine Ausnahme: ein Weingut aus dem Badischen. Am Samstagabend wurde dann auch noch bis tief in die Nacht Party gemacht.

Nach April war es die zweite Weinverkostung dieser Art im Gewölbe des Pfleghofs. Veranstalter sind zwei Männer, die bereits Wein-Erfolge in Esslingen feierten. Enzo Messinese und Markus Hägele sind die Macher der Weinlounge auf dem Hafenmarkt, die in diesem Jahr das dritte Mal in Folge stattfand.

Aus Esslingen waren das Weingut Kusterer, das Teamwerk und Maxwein am Start, außerdem die Weinfachhandlung Weinwerk 8 und die Esslinger Spirits Company, die sich allerdings nicht dem Wein, sondern dem Gin verschrieben hat. Dabei waren auch etliche Jungwinzer, die in jüngster Vergangenheit deutschlandweit auf sich aufmerksam gemacht haben, wie etwa Maximilian Kusterer aus Esslingen oder Sven Ellwanger aus Großheppach im Remstal. Beide sind auch schon auf vergleichbaren Veranstaltungen dabei gewesen wie etwa der Weinlounge auf dem Esslinger Hafenmarkt im Herbst.

Letzterer erläutert soeben einer Frau die Begleitumstände, in denen der Sauvignon blanc wächst. Er verträgt ein raueres Klima und wächst bei dem Weingut in oberen Lagen mit sandigem Boden. Das alles sind für Weinkenner interessante Details, die sich im Geschmack wiederfinden. Die Weininteressierte möchte auch noch einen Roten Riesling probieren, der zwar so heißt, weil seine Schale leicht rötlich ist, im Glas aber als Weißwein daherkommt. Im Gegensatz zum Riesling hat er etwas weniger Säure und liegt damit durchaus im Trend: Die Nachfrage nach halbtrockenen oder lieblichen Weinen steigt.

Das Besondere bei einer Verkostung wie im Salemer Pfleghof besteht unter anderem darin, dass die Wengerter interessante Informationen zu ihren Weinen parat haben. So hat der Sommelier Ivan Planinic vom Weingut Ortenberg aus dem Badischen ein Glas mit Granitsteinen mitgebracht, um zu illustrieren, wo der „2023er Weißburgunder & Chardonnay Granit trocken“ seinen mineralischen Geschmack her hat.

Hier probieren auch Lena Partl aus Esslingen und Jasmin Brüggemann, die aus Göppingen angereist ist. Sie finden Gefallen an diesem Wein. Lenas Freundin Jasmin ist aber darüber hinaus voll des Lobes über die Veranstaltung und die Stadt Esslingen überhaupt. „Die Weinberge, die Altstadt. . . Und man kommt mit dem Zug wunderbar hierhin.“ Während Jasmin Brüggemann schon einige Vorkenntnisse hat, kennt sich Lena Partl weniger aus – aber sie sagt, sie werde gut beraten an diesem Abend. Die beiden sind 30 und 31 Jahre alt und durchaus typisch für das Publikum. Die meisten sind zwischen 30 und 50 Jahre alt.

Florian Stephan ist 41 Jahre alt und dennoch ein alter Hase in Sachen Wein. In seinem Keller stehen 600 Flaschen. Die Leidenschaft des Weilheimers begann vor 15 Jahren, ein Bekannter brachte ihn darauf, dass Kochen – eine weitere Leidenschaft – sehr gut zum Wein passt. Es meint: „Wein ist Handwerk, im besten Fall sehr individuell und kein Massenprodukt. Er ist sehr persönlich und trägt die Handschrift der Winzer.“ Was ihn besonders freut: Es gebe inzwischen sehr viele junge Wengerter, die den Mut hätten, Neues auszuprobieren.