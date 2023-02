12 Gute Gastgeber: Hartmut Luckert (2. von links) und seine Frau Anja (rechts) Foto: Eva Herschmann

Die Besenwirtschaft von Anja und Hartmut Luckert genießt in Winnenden und der Umgebung Kultstatus. In heimeliger Atmosphäre gibt es besentypische Spezialitäten und Wein aus dem Haus Luckert.















Link kopiert

Es riecht nach Sauerkraut, Schlachtplatte und Nostalgie. Die gemusterten Tapeten an den Wänden, die Fenster mit Vorhängen und Stores sowie die Lampen, die mittlerweile schon wieder Liebhaberwert haben, erzählen von längst vergangenen Zeiten. Wer die Besenwirtschaft Luckert in der Bachstraße 4 in Winnenden betritt, fühlt sich wie mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit versetzt, in die ach so heile Welt der 1950er Jahre. Alles scheint wie früher, als zur Besenzeit die Wohnung geräumt und der neue Fasswein ausgeschenkt wurde.

Sekt und Obstbrände haben sich einen Namen gemacht

Der Wengerter-Stammbaum der Luckerts reicht bis ins Jahr 1611 zurück. Doch erst mit dem Jahrgang 1994 wagte die Familie den Sprung zur Selbstvermarktung und gründete das Weingut Luckert. Mittlerweile hat sich das Haus nicht nur mit Weinen, sondern auch mit Sekt und Obstbränden einen Namen gemacht. Die Besenwirtschaft im alten Wohnhaus der Eltern von Hartmut Luckert wurde im Januar 1995 das erste Mal aufgemacht. Seitdem sitzen die Gäste zweimal im Jahr – im Januar und im November – wie früher im Wohn- und Schlafzimmer der Großeltern. Die Tapeten und Möbel in den Gasträumen seien noch original und könnten viele Geschichten erzählen, sagt der Hausherr mit einem Lächeln. Denn Luckerts Besen genießt in Winnenden und Umgebung einen regelrechten Kultstatus.

In Winnenden regiert sie noch, die ursprüngliche Gemütlichkeit der schwäbischen Besenwirtschaft mit authentischem Stubencharakter. Anja und Hartmut Luckert berufen sich auf die Tradition der Besen gemäß einem Erlass von Karl dem Großen, der einst den Weinbauern um das Jahr 800 nach Christus erlaubt haben soll, einen Teil ihres Weines in ihrem Haus auszuschenken. Und so hängt am Hause Luckert traditionsgerecht und unübersehbar zweimal im Jahr der bunt geschmückte Besen draußen und lädt zur fröhlichen Einkehr ein.

Alle genießen die heimelige Atmosphäre

Eine lustige, bunt zusammengewürfelte Runde hockt in dem durch Holzbalken abgetrennten kleineren Raum neben dem Schlafzimmer, der einst das Kinderzimmer beherbergte, an dem großen Tisch beieinander. Alle genießen die heimelige Atmosphäre sowie die besentypischen Spezialitäten und den Wein aus dem Haus Luckert. Dass der sowohl im Vierteleskrug als auch im Stielglas eingeschenkt wird, tut der Tradition keinen Abbruch. Dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen, sorgt eine gekrönte Hoheit: Wirtin Anja Luckert, die aus Schorndorf kommt, war 1995, damals noch unter ihrem Mädchennamen Mayer, württembergische Weinkönigin gewesen. Die Rolle der Gastgeberin an der Seite ihres Gatten in dem Wohnhaus ihrer Schwiegereltern füllt sie mit viel Einsatz und Herz und stets mit einem Lächeln im Gesicht aus. „Für uns ist es wichtig, dass es bei uns gemütlich ist. Die Leute sollen sich wie daheim fühlen“, sagt Hartmut Luckert.

Wenn der Besen offen ist, sind die zwei Gasträume mit ihrem nostalgischen Flair meist schnell bis auf den letzten Platz belegt. „Und wenn man hier rausgeht, dann riecht man nach Sauerkraut“, sagt eine Frau, die mit ein paar Freunden im ehemaligen Wohnzimmer sitzt, mit einem Grinsen. Das gehöre einfach zu einem Besenbesuch dazu. Allerdings neigt sich die schöne Zeit im Luckertschen Besen allmählich dem Ende zu. Noch diese Woche, von Dienstag bis einschließlich Freitag, ist geöffnet. Danach ist erst einmal Schluss, und nicht nur die Stammgäste müssen bis zum November warten, wenn der Besen wieder am Haus in der Bachstraße hängt.

Besenwirtschaft Luckert

Öffnungszeiten

Die Besenwirtschaft des Weinguts Luckert in der Bachstraße 4 in Winnenden hat noch diese Woche und zwar bis Freitag, 3. Februar, geöffnet. Die Öffnungszeiten sind für gewöhnlich dienstags bis donnerstags von 11.30 bis 23 Uhr sowie freitags und samstags von 16 bis 24 Uhr.

Mehr Infos im Internet unter: www.weingut-luckert.com