1 Festnahme in Weingarten (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Im Rahmen einer Polizeikontrolle in Weingarten schlägt ein Mann eine Polizeibeamtin ins Gesicht – und verletzt sie. Was über die Attacke bekannt ist.















Link kopiert

Ein Mann hat eine Polizeibeamtin im Rahmen einer Polizeikontrolle ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Der 27-Jährige war zuvor schon auffällig geworden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er fuhr am Freitagabend laute Musik hörend mit einem Fahrrad durch Weingarten (Landkreis Ravensburg). Als er am Polizeirevier vorbeikam, warf er nach den Angaben einen Apfel und ein Feuerzeug nach einem am Fenster stehenden Beamten, verfehlte ihn jedoch.

Unsere Empfehlung für Sie Mehrere Gärten in Oberstenfeld zerstört Eine Schneise der Verwüstung Ein oder mehrere Täter sind in der Nacht auf Freitag durch die Ziegelstraße in Oberstenfeld gezogen und haben dort ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen.

Weitere Beamte wollten den Mann daraufhin kontrollieren. Er beleidigte sie jedoch und fuhr auf dem Fahrrad davon. Als die Polizisten ihn einholten, schlug und trat er um sich, wobei er die Beamtin verletzte. Weil der Mann verwirrt schien, sei er nach seiner Festnahme in eine Psychiatrie gebracht worden, so ein Polizeisprecher.