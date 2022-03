Munderkingen im Alb-Donau-Kreis Bewohner soll Haus in Brand gesetzt haben - und stirbt in Klinik

Ein 36 Jahre alter Mann und eine 80-jährige Frau sind am Montag aus einem brennenden Haus in Munderkingen gerettet worden. Der 36-Jährige starb tags darauf in einer Klinik und soll für das Feuer verantwortlich sein.