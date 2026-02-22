Weinbaugipfel in Esslingen: „Viele Kollegen schmeißen hin“ – Krise im Esslinger Weinbau
1
Der Esslinger Wengerter Adolf Bayer (links) beim Weinbaugipfel im Gespräch mit Dietrich Rembold, Präsident des Weinbauverbands Württemberg. Foto: Markus Brändli

Der Esslinger Weinbau steht vor großen Herausforderungen: Sinkender Konsum und steigende Kosten setzen den Wengertern zu. Welche Lösungen könnte es geben?

Der Weinbau ist in der Krise – auch in Esslingen. Der Weinkonsum geht zurück und damit auch Absatz und Ertrag für die Produzenten. Immer mehr Wengerter geben ihre Betriebe auf. Für Adolf Bayer ist das ein Alarmsignal. Der Esslinger Wengerter sorgt sich nicht nur um seine Branche, sondern auch um die Kulturlandschaft mit den landschaftsprägenden Steillagen in Esslingen und der Region. Bei einem Weinbaugipfel auf seinem Weingut wollte er am Samstag für die Situation seiner Branche sensibilisieren – nicht nur Kunden, sondern auch die Politik.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.