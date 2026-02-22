Weinbaugipfel in Esslingen: „Viele Kollegen schmeißen hin“ – Krise im Esslinger Weinbau

1 Der Esslinger Wengerter Adolf Bayer (links) beim Weinbaugipfel im Gespräch mit Dietrich Rembold, Präsident des Weinbauverbands Württemberg. Foto: Markus Brändli

Der Esslinger Weinbau steht vor großen Herausforderungen: Sinkender Konsum und steigende Kosten setzen den Wengertern zu. Welche Lösungen könnte es geben?











Der Weinbau ist in der Krise – auch in Esslingen. Der Weinkonsum geht zurück und damit auch Absatz und Ertrag für die Produzenten. Immer mehr Wengerter geben ihre Betriebe auf. Für Adolf Bayer ist das ein Alarmsignal. Der Esslinger Wengerter sorgt sich nicht nur um seine Branche, sondern auch um die Kulturlandschaft mit den landschaftsprägenden Steillagen in Esslingen und der Region. Bei einem Weinbaugipfel auf seinem Weingut wollte er am Samstag für die Situation seiner Branche sensibilisieren – nicht nur Kunden, sondern auch die Politik.